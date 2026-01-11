LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del rinnovato Settebello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026, debutta il Settebello di Campagna.

Dopo 10 anni l’Italia torna a competere negli Europei a Belgrado. E stessa lunghezza temporale per ritrovare contro la Turchia. L’Europeo 2026 del Settebello inizia oggi alla “Belgrade Arena” contro la Turchia, che conta 7 ingressi agli europei (miglior posizione il decimo posto nel 2010), 2 ai Giochi del Mediterraneo e 3 alle qualificazioni di World League.

Nell’anno 2016, con Alessandro Campagna in panchina, Stefano Tempesti portierone tra i pali e Marco Del Lungo suo vice, si era piazzata sesta. Anche allora era sempre il mese di gennaio e gli azzurri iniziavano a giocare il giorno 11 sconfiggendo la Germania 16-5. Tempesti festeggiava il match numero 400 con la Nazionale e Del Lungo gli subentrava nell’ultimo quarto.

In quella competizione, il 17 gennaio, il Settebello affrontava la Turchia per l’ultima volta agli Europei (16-2) ed a metà del terzo quarto Del Lungo faceva il suo ingresso in acqua, subendo gol dopo 40 secondi per mano di Beskardesler che sfruttava l’uomo in più. Oggi, nel 2026, Marco Del Lungo è il capitano dell’Italia, ha maturato tanta esperienza, vinto anche 5 scudetti con Brescia (1) e Pro Recco (4). Sarà una sfida da affrontare senza sottovalutare la nazionale turca

Le rose di Turchia-Italia:

TURCHIA: Hüseyin Kağan Kil, Arda Yener, Kaan Oğuzcan, Fatih Acar, Tugay Ergin, Berk Alkan, Kerem Gemalmazoğlu, Orhan Arda Alpman, Efe Naipoğlu, Mehmet Yutmaz, Ege Kahraman, Yuşa Han Düzenli, Mert Meral, Efe Kuloğlu, Selçuk Can Caner. All. Konstantinos Loudis

ITALIA: Marco Del Lungo, Franceco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All. Alessandro Campagna

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 12:45. Buon divertimento!