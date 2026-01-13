LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altra avversaria che non può impensierire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026, Il Settebello punta alla seconda vittoria.

Dopo il grande debutto all’Europeo del Settebello con la vittoria contro la Turchia 19-8, già sconfitta dieci anni fa nell’ultimo precedente Europeo, sempre nel palazzetto della “Belgrade Arena” arriva la sfida contro la Slovacchia. Dieci atleti italiani a bersaglio contro la Turchia con Francesco Condemi autore addirittura di una quaterna.

Il nuovo ciclo, che già si era aperto con 5 successi, comincia bene e oggi 13 gennaio alle 18:00 il Settebello è atteso da un altra sfida, più complicata ma non da top team, con appunto la Slovacchia. La nazionale slovacca nella prima partita ha ricevuto una sonora sconfitta ad opera della Romania per 16-8, deve quindi riscattare l’opaca prova contro il fortissimo Settebello.

Gli Azzurri saranno in quattordici. Iocchi Gratta è infatti squalificato fino al prossimo match e tornerà a disposizione giovedì 15 gennaio contro la Romania. Inoltre da segnalare che contro la Turchia l’Italia non ha mai fatto veramente sul serio, giocando in pratica il solo primo quarto, gestendo fino alla vittoria gli altri tre, visto il largo vantaggio accumulato nella prima frazione di gara con un rigore anche parato da Del Lungo.

Le rosa dell’Italia:

ITALIA: Marco Del Lungo, Franceco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All. Alessandro Campagna

