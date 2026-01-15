LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: in palio il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026, il Settebello cerca la vittoria del girone.

Alla “Belgrade Arena” torna a giocare il Settebello dopo aver battuto la Slovacchia con difficoltà nel 17-12 nel secondo turno della fase preliminare e oggi alle 15:15 affronta la Romania di Bogdan Rath in quella che sarà la sfida che determinerà il successo del girone D.

Dopo la gara di debutto con la Turchia (19-8) si è alzata un po’ l’asticella con la Slovacchia che nella sfida precedente con la Romania (persa 16-8) non aveva così tanto demeritato, come il risultato potrebbe far pensare. Per l’Italia, che porta con sé il bronzo degli scorsi Europei conquistato a Zagabria 2024 sconfiggendo nella finale l’Ungheria 12-7 e nella bacheca dei titoli sfoggia anche 12 medaglie agli europei (3 d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo), trova quattro gol Di Somma; e le triplette di Ferrero, Bruni e Condemi.

La sfida contro la Romania non sarà semplice, un nome in porta fa paura, Tic autore nello scorso confronto di numerose parate su rigore ma non solo. L’Italia dovrà ritrovare il suo livello per vincere senza patemi la partita.

Le rosa dell’Italia:

ITALIA: Marco Del Lungo, Franceco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All. Alessandro Campagna

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 15:15. Buon divertimento!