LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favorita

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli azzurri negli Europei di calcio a 5 (UEFA Futsal Championship 2026). Il primo match per i portacolori del bel paese vede opposti i campioni in carica del Portogallo, fra le squadre più temibili del torneo e tra le favorite. L’incontro si terrà a Lubiana nella Arena Stožice. Struttura che potenzialmente può ospitare sui 12.500 spettatori. La manifestazione è giunta alla sua 13esima edizione. L’evento si terrà in Lettonia, Lituania e Slovenia. Durerà dal 21 gennaio, infatti diverse partite si sono già svolte, e finirà il 7 febbraio con la finale a Lubiana.

L’Italia si vuole riscattare dalla spiacevole uscita nella fase a gironi agli Europei del 2022 che si sono tenuti nei Paesi Bassi. Quando la sconfitta per mano dei kazaki con il punteggio di 4-1 fu allora decisiva per le sorti azzurre. Risultato in un certo senso rivendicato dato che la nazionale italiana ha avuto accesso all’edizione di quest’anno grazie alla vittoria negli spareggi proprio contro il Kazakistan. Il bel paese detiene due vittorie agli Europei, rispettivamente nel 2003 e nel 2014. Al momento la squadra tricolore non viene indicata tra le favorite alla vittoria finale. Viene però ritenuta assolutamente pericolosa da affrontare e scomoda per qualsiasi avversaria.

Gli azzurri sono stati inseriti nel girone D composto da Portogallo, Polonia e Ungheria. Il Portogallo è la favorita indiscussa per il primo posto nel girone. Seguono gli azzurri. Attenzione però a non sottovalutare la Polonia, realtà che si sta sempre più affermando in questo panorama. Attualmente occupano la 14esima posizione nel ranking FIFA. I polacchi sono in crescita e potrebbe rappresentare più di un’insidia per il bel paese. L’Ungheria, almeno sulla carta, si presenta come quella più semplice. Si sa bene però che nel sottovalutare qualsiasi avversario si sbaglia sempre. Questa prima partita sarà infatti importantissima per i ragazzi del C.T. Samperi in quanto potrebbe decretare un eventuale primo posto nel girone. Parlando per pronostici. Il cosa succederà sarà tutto da vedere.

La squadra capitanata da Musumeci dovrà dimostrare anche di essere unita e giocarsi tutte le carte a disposizione per ottenere il miglior risultato possibile. Il classe ’91 ha in più occasioni dimostrato di un essere a leader a tutti gli effetti. Non solo in campo, ma anche fuori. Importantissime saranno anche le prestazioni di Alex Merlim. Che molto probabilmente giocherà il suo ultimo europeo a ormai 39 anni. L’italo-brasiliano viene considerato uno dei giocatori più forti per quanto riguarda il calcio a 5 nel bel paese. Spesso le sue giocate che abbinano tattica e fantasia sono decisive e di grande utilità alla manovra tattica del gruppo.

Il calcio a 5 è una disciplina che in Italia è già nota e praticata. Non ai livelli del calcio più noto, ma comunque di importante rilevanza. Quest’evento sarà importante anche per far apprezzare ancor più le gesta dei nostri in questo Europeo. Il bel paese ha tutte le buone intenzioni. Ora bisogna solo metterle in pratica. Il C.T. Samperi ha dichiarato in più occasioni che la squadra è pronta per giocarsela con tutte ed è soddisfatto del percorso compiuto fino a ora. Il coraggio sembra essere la qualità che più caratterizza il team tricolore. Un risultato importante farebbe bene a tutto il movimento. La prima partita del girone D tra Italia e Portogallo si giocherà alle 14:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!