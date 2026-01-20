LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: match fondamentale per i Mondiali 2027

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita valevole per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. L’Italia torna in campo alla Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per un’ultima giornata che vale più della semplice gloria.

La nazionale italiana è già eliminata in virtù delle due sconfitte con Islanda (39-26) ed Ungheria (32-26). Gli azzurri hanno sì raccolto due sconfitte, ma ha messo in campo un buon livello di gioco sia contro l’Islanda che contro l’Ungheria dimostrando i progressi fatti negli ultimi anni prima sotto la sapiente direzione di Riccardo Trillini e poi con Bob Hanning negli ultimi 12 mesi.

Due sconfitte anche per la Polonia, che si è arresa all’esordio con l’Ungheria (29-21) e con l’Islanda (31-23). L’Italia non deve sottovalutare la squadra polacca, che sta attraversando un periodo di ricostruzione. I migliori giocatori della Polonia sono l’ala Arkadiusz Moryto e i centrali Piotr Jędraszczyk e Michal Olejniczak.

La partita odierna è estremamente importante in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Chi vince questa partita si assicura il terzo posto nel girone F e con esso il passaggio al terzo ed ultimo turno delle qualificazioni. La nazionale sconfitta invece scenderà in campo già nel secondo turno ed affronterà la Lettonia a fine marzo.

L’incontro tra Italia e Polonia è in programma alla Kristianstad Arena alle 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione dell’incontro. Buon divertimento!