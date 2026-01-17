LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro match di rodaggio per il Settebello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026, il Settebello inizia la seconda fase del torneo.

Dopo 10 anni il Settebello trova la Romania agli Europei e la sconfigge 20-6, per la quindicesima volta nella storia della competizione continentale, vincendo di fatto il girone d’appartenenza. Undici italiani a segno con Mario Del Basso autore di una quaterna; triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi.

Alla “Belgrade Arena” si era anche disputata l’ultima precedente sfida (11-5 il 13 gennaio 2016). L’Italia vince così il girone D e si appresta a sfidare il gruppo F della seconda fase con un bottino di 6 punti ottenuti con Romania e Turchia che la seguono ma senza più sfidarla. Nella prossima fase della competizione gli azzurri sfidano Grecia, Croazia e la Georgia che ha sconfitto 22-11 la Slovenia.

I match del gruppo F sono in programma il 17, 19 e 21 gennaio; quelle del gruppo E (che comprende le prime tre dei gironi A e C) giocano il 16, 18 e 20 gennaio. Oggi il Settebello sfida la Georgia e sarà anche l’opportunità per vedere più da vicino il nuovo arrivo della CC Ortigia 1928, l’attaccante serbo naturalizzato georgiano Veliko Tankosic, acquistato dalla Stella Rossa di Belgrado.

Le rosa dell’Italia:

ITALIA: Marco Del Lungo, Franceco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All. Alessandro Campagna

