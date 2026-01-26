LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa, tornano Tabani e Marletta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa debutta nel torneo.

Un nuovo Europeo sull’Atlantico. Oggi prenderà il via la ventunesima edizione dei campionati continentali di pallanuoto femminili che avranno come palcoscenico l’Olympic Complex di Funchal sulla famosa isola di Madeira in Portogallo. Nella terra di Cristiano Ronaldo il setterosa è approdato dopo un lungo viaggio da Roma via Lisbona. Doppia seduta di allenamento e shooting fotografico nei giorni che precedono la competizione, poi l’Italia inizierà la caccia continentale nel gruppo C contro Serbia, Turchia e Croazia contro cui le azzurre oggi esordiranno.

Nel nuovo format del torneo mancheranno i quarti di finale e probabilmente si prevede una seconda fase del girone con la Grecia e Francia, unico vero problema verso le semifinali. L’Italia è seconda solo alla squadra olandese, attualmente campione in carica, nel medagliere attuale avendo ottenuto 10 medaglie di cui cinque ori. L’ultimo riguarda l’edizione del 2012 ad Eindhoven con Roberta Bianconi, capitana del Setterosa, unica superstite in piscina. L’ultima medaglia invece fu il bronzo a Spalato 2022 quando l’Italia batté proprio l’Olanda in uno straordinario 16-13 nella finale per il terzo posto.

Il gruppo è pronto e collaudato con le nuove Lavinia Papi e Emma Bacelle come forze fresche e il rientro, a differenza del mondiale di Singapore della scorsa estate, delle big Chiara Tabani e Claudia Marletta che potranno aumentare le frecce davanti e migliorare la difesa, nota dolente dell’ultima spedizione iridata.

La rosa dell’Italia:

ITALIA: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste). CT Carlo Silipo.

