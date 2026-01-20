LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter – Arsenal, incontro valido per la 7a giornata di Champions League.

Nel primo match europeo del 2026, l’Inter FC ospita a San Siro i Gunners, attualmente a punteggio pieno a 18 punti trascinati da Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali (5 nella massima competizione europea per club). Gli inglesi arrivano nel capoluogo lombardo dopo la vittoria con il club Brugge per 0-3 dove ad imporsi furono proprio Martinelli e Madueke, protagonista di una doppietta. Il dato da osservare però, per Chivu, è la differenza reti degli avversari: +17 con solamente un gol subito.

I nerazzurri, invece, si presentano dopo la sconfitta incassata per 0-1 in casa contro il Liverpool arrivata all’88esimo su rigore trasformato da Szoboszlai. Nelle ultime 5 di campionato, però, i milanesi hanno raccolto 13 punti (4 vittorie e un solo pareggio, quello con il Napoli) e dunque si trovano in pieno stato di forma grazie a Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A con 11 gol al momento, e Hakan Calhanoglu a 7.

Fondamentale, per l’11 di Chivu, strappare quantomeno un punto per tentare la qualificazione diretta alla fase successiva. Si ricorda infatti che le prime 8 della classifica accedono direttamente agli ottavi di finale mentre le classificate dal 9º al 24º posto affrontano un ulteriore turno di spareggi incrociati. L’Inter, prima dell’incontro di questa sera, si trova al 6° posto con 12 punti (ha battuto l’Ayax per 0-2, lo Slavia Praga per 3-0, l’Union Saint-Gilloise per 0-4 e il Kayrat Almaty per 2-1 e perso da Atletico Madrid per 2-1 e Liverpool 0-1).

I precedenti tra le due squadre sono pochi. L’ultimo risultato è a favore dei padroni di casa e risale alla League Phase 2024/25 quando i nerazzurri riuscirono a passare per 1-0 grazie al gol su rigore proprio di Hakan Calhanoglu. Gli altri incontri risalgono alla fase a gironi della Champions League 2003/04: un doppio incrocio con risultati opposti: vittoria 0-3 a favore degli italiani e poi 1-5 a favore dei britannici.

OA Sport vi offre la Diretta Live del match con aggiornamenti in tempo reale e cronaca minuto per minuto. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 di questa sera. Non ci resta che augurarvi buona lettura!