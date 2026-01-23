LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affrontano la coppia australiana composta da Kimberly Birrell e Talia Gibson, nell’incontro valido per il secondo turno del torno di doppio femminile dell’Australian Open 2026.

Le azzurre, che puntano al successo finale, vengono entrambe da una forte delusione nelle altre categorie della competizione: Paolini ha perso al terzo turno del singolare contro la statunitense Iva Jovic per 2-1, mentre Errani è, purtroppo, stata eliminata nel torneo di doppio misto insieme ad Andrea Vavassori contro la coppia della tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin.

La coppia campionessa Slam del tennis italiano cerca riscatto e per farlo punta tutto sul doppio, nella competizione in cui sono seconde teste di serie del torneo. Le regine italiane sono le assolute favorite assolute contro un duo entrato in tabellone grazie ad una wild card ottenuta dall’organizzazione che ha dato la possibilità a due tenniste australiane di giocare insieme nel torneo di casa.

Il match tra Errani/Paolini e Birrel/Gibson sarà il secondo sulla ANZ Arena, con il programma che inizierà alle 00.30 di notte (orario italiano) con il match, sempre di doppio, della cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic che sfidano la russa Anastasia Pavlyuchenkova e la danese Clara Tauson. Segui l’incontro delle azzurre in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!