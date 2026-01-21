LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Luciano Darderi e Sebastian Baez, scontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. L’azzurro sfida il temibile argentino dopo aver superato il cileno Cristian Garin al primo turno del primo slam stagionale.

Sembra essere una maledizione di questi Australian Open quella dei disturbi intestinali, lo sanno bene Cobolli e Gaston che sono stati costretti al ritiro. Darderi invece è stato bravo a gestire i momenti difficili durante il match contro Garin e a battere il cileno 3-0 (7-6, 7-5, 7-6). L’italo-argentino era in gara anche nella competizione di doppio, assieme proprio a Cristian Garin; i due sono stati però eliminati al primo turno dalla coppia formata da Krajicek e Mektic.

Baez arriva allo slam australiano come numero 36 del ranking: nonostante un best ranking piutosto lontano (diciottesimo nel giugno 2024), l’argentino sembra in gran forma in questo inizio di stagione. Il venticinquenne di Buenos Aires, nelle settimane precedenti all’Australian Open, ha battuto i due top-10 Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente alla United Cup e ad Auckland, dove ha raggiunto la finale del torneo neozelandese prima di arrendersi al ceco Jakub Mensik. Nel primo turno del torneo ha avuto la meglio sul giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard, portando a casa una maratona conclusasi al quinto set (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3).

I due tennisti si sono incontrati diverse volte in carriera. Nei sei precedenti Baez ha avuto la meglio per 4 volte, mentre l’azzurro ha portato a casa i due match restanti. Solo una volta però lo scontro fra i due si è tenuto su una superfice dura; erano gli US Open 2024 e Baez si impose nettamente. Da allora Darderi è cresciuto enormemente ed è diventato un giocatore temibile anche sull’ hard-court. La partita di questa notte sarà sicuramente equilibrata e molto importante sarà capire se l’italiano ha superato definitavemnte i problemi di stomaco.

La partita fra Luciano Darderi e Sebastian Baez, secondo turno degli Australian Open 2026, sarà la prima della notte sul campo 6 di Melbourne e comincerà alle 1.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!