LIVE Copenaghen-Napoli, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta difficile con tante assenze

Dal campionato italiano alla Champions League. Il Napoli torna nella massima competizione europea e scende sul freddo campo in casa del Copenaghen per la settima e penultima partita della Fase Campionato del torneo, con l’obiettivo dichiarato della qualificazione alla prossima fase.

Qualificazione che potrebbe anche essere diretta, quindi direttamente agli ottavi, oppure passando per i completi turni degli spareggi: ipotesi quest’ultima che sembra la più probabile per il Napoli, che in questo momento si trova al ventitreesimo posto in classifica. Inoltre gravissime defezioni per la rosa di Conte, che deve schierare Spinazzola in attacco e non può contare su Marianucci fuori lista Champions League. Ancora fuori Neres, torna invece in panchina velocizzando il recupero l’attaccante belga Lukaku.

Stessi punti per i campioni danesi del Copenaghen (7), che come gli azzurri ha vinto due match, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, e che allo stesso tempo non vuole lasciarsi sfuggire le ultime possibilità di qualificazione. Da segnalare la presenza in panchina dell’ex talento del Borussia Dortmund, Moukoko.

Probabili formazioni

COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Spinazzola, Elmas; Hojlund. All. Conte.

