LIVE Conegliano-Scandicci, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Coppa Italia femminile 2026 di pallavolo tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. C’è una sensazione ormai familiare quando il volley femminile italiano arriva al momento decisivo: qualunque sia il trofeo in palio, sul taraflex finiscono ultimamente molto spesso due squadre: Conegliano e Scandicci non sono più soltanto protagoniste abituali, ma il punto di riferimento attorno a cui ruotano le finali che contano davvero. La finale della Coppa Italia 2026, in programma questo pomeriggio a Torino, non fa eccezione e consegna al pubblico l’ennesimo capitolo di una rivalità che, nel giro di un anno, ha assunto i contorni di un vero e proprio duello generazionale.

L’ultimo precedente che aveva chiuso la stagione passata era stato il più pesante di tutti: la finale di Champions League, atto conclusivo dell’annata europea, vinta da Conegliano. A dicembre, però, Scandicci ha riscritto la storia, imponendosi nella finale del Mondiale per Club in Brasile e conquistando il primo grande titolo della propria avventura. Due finali, due verdetti opposti, una terza sfida che oggi vale molto più di una semplice Coppa Italia.

Per Conegliano, la finale rappresenta quasi una seconda casa. Le venete raggiungono l’atto conclusivo per la decima volta, forti di sette Coppe Italia già conquistate e di una serie aperta di sei successi consecutivi che racconta meglio di qualsiasi dato statistico la loro egemonia nella competizione. Un peso che potrebbe schiacciare chiunque, ma che questa squadra ha imparato a gestire con naturalezza. Lo ha dimostrato anche nella semifinale contro Novara, chiusa con un netto 3-0 frutto di una prestazione estremamente ordinata. Conegliano ha controllato il cambio palla per tutta la partita, costruendo il successo su una ricezione solida e costante (64% di positività), che ha consentito ad Asia Wolosz di variare il gioco con continuità. Haak e Gabi hanno garantito punti e affidabilità offensiva, mentre il sistema muro-difesa ha ridotto al minimo le opzioni avversarie, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rientro.

Scandicci arriva invece a Torino con un bagaglio diverso, ma non meno pesante. Per la formazione toscana si tratta della prima finale di Coppa Italia della storia, un traguardo che certifica la definitiva maturazione del progetto. La semifinale vinta 3-2 contro Chieri è stata una prova di resistenza fisica e mentale: una gara lunga, piena di ribaltamenti, risolta soltanto al tie-break dopo quattro set giocati a corrente alternata. In un contesto emotivamente delicato, con Marco Gaspari in panchina nonostante il grave lutto che lo ha colpito in settimana, la squadra ha trovato nella compattezza del gruppo la chiave per superare i momenti più difficili. Avery Skinner è stata il riferimento offensivo più continuo, ben supportata da Antropova, mentre la qualità del lavoro in seconda linea ha permesso a Scandicci di restare sempre agganciata alla partita, anche quando l’inerzia sembrava girare.

La finale di oggi è anche un intreccio di sfide individuali che promettono spettacolo. Su tutte, quella in regia tra Asia Wolosz e Maja Ognjenovic, probabilmente le due alzatrici più complete e carismatiche del panorama mondiale, capaci di leggere la partita e indirizzarla con pragmatismo ed esperienza. Affascinante anche il duello tra opposte, con Isabelle Haak ed Ekaterina Antropova pronte a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle, in una battaglia punto a punto che può decidere l’esito del match. Dal punto di vista tattico, il quadro è piuttosto definito. Conegliano cercherà di imporre ritmo, continuità e gestione dei momenti chiave, affidandosi all’esperienza di un gruppo abituato a giocare e vincere finali. Scandicci dovrà invece alzare il livello di aggressività, soprattutto al servizio, e trasformare le fasi di contrattacco in armi decisive. In palio c’è una Coppa, ma soprattutto un altro capitolo di una rivalità che sta segnando il presente – e probabilmente il futuro – del volley femminile italiano.

