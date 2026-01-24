LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: semifinale non scontata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della semifinale di Coppa Italia di pallavolo femminile, con l’Imoco Volley Conegliano che affronta l’Igor Gorgonzola Novara. Questa sarà la prima delle due sfide delle finali del torneo, che inizierà alle 15.30, mentre Scandicci e Chieri giocheranno alle 18.00.

Ovviamente, la favorita per la vittoria finale è Conegliano, ma la Novara di Bernardi è una squadra in crescita totale ma martoriata dagli infortuni che piano piano sta recuperano: non è una sfida da sottovalutare per le Pantere di Daniele Santarelli che in più di un’occasione hanno mancato di personalità in alcuni momenti della stagione. Parliamo delle due finali perse dalle campionesse, in Supercoppa italiana contro Milano e al Mondiale per Club contro Scandicci.

Ci sarà un’Inalpi Arena di Torino gremita di pubblico, pronto ad assistere ad un evento così importante come quello delle Final Four di Coppa Italia. Conegliano vuole ottenere il primo titolo stagionale alla fine del weekend, con già due occasioni che sono state mancate, con le due finali già citate e giocate nei mesi scorsi.

Il match tra Conegliano e Novara inizierà alle 15.30 con l'intera cronaca testuale dell'incontro che sarà seguibile proprio qui, su OA Sport, in Diretta e in Live!