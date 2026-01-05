LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: serve un filotto. Sfida spartiacque per sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. La partita più impegnativa, in questo senso, sembra quella iniziale di Flavio Cobolli.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare maschile di Italia-Francia, match valido per il girone C di United Cup 2026. Flavio Cobolli attende Arthur Rindercknech in quello che potrebbe essere un vero e proprio incontro spartiacque in chiave qualificazione ai quarti di finale. Quarti già raggiunti dalla Svizzera, ma che gli azzurri possono griffare come migliore seconda infliggendo un secco 3-0 ai transalpini. Tre confronti diretti già disputati tra i due con il transalpino avanti 2.1,

Cobolli, ventiquattrenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento che inaugura la stagione da numero 22 ATP. Reduce dalla splendida settimana di Davis vissuta da autentico protagonista, il tennista laziale vuole ripartire dalla maglia azzurra per poi tendere l’assalto alla top 20 del ranking internazionale. In Australia non difende alcun punto a margine delle sconfitte al primo turno di Auckland 2025 contro Nardi, ed Australian Open 2025 contro l’argentino Etcheverry. All’esordio ha piegato in tre combattuti set il leone elvetico Wawrinka.

Dal canto suo Rinderknech, trentenne di Gassin (Francia), arriva a Perth da numero 27 del mondo dopo aver vissuto un finale di 2025 simile ad un film. Il transalpino si è infatti issato fino alla finale del Masters 1000 di Shanghai in compagnia del cugino Vacherot, cedendo in tre set al familiare monegasco. Nel primo incontro del 2026 è stato battuto dallo svizzero Wawrinka in tre set dopo quasi 3 ore e mezza di battaglia.

La sfida tra Flavio Cobolli ed il francese Arthur Rinercknech, singolare maschile di Italia-Francia, sarà il primo match dalle 3.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!