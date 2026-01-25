LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel super favorito, tanti italiani al via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a Hoogerheide, Paesi Bassi. Quella odierna è l’ultima prova della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026.

Il percorso misura 3,100 metri, il fondo è erboso per quasi tutto il tracciato, con qualche sezione terrosa. Il giro inizia con un lungo tratto pianeggiante, che anticipa un tratto in leggera salita e una corta discesa a seguire. Successivamente si entra nel bosco e si affronta una discesa ripida con una veloce curva sulla destra molto insidiosa. Un nuovo tratto sull’erba immette ad uno strappo nel bosco seguito da una breve discesa, preludio di una nuova risalita, prima con pendenze morbide, poi, più dure nel finale. Gli atleti dovranno scendere nuovamente per poi, affrontare due barriere sempre sull’erba, prima di affrontare un tratto a scendere con forte pendenza e di seguito una scalinata. Un breve tratto in contropendenza anticiperà l’ultima rampa finale sull’asfalto, con pendenze dell’8%, lì dove Van Der Poel vinse lo sprint con Van Aert nel mondiale del 2024.

Favorito indiscusso Mathieu Van Der Poel. Sebbene i suoi obiettivi fossero esclusivamente quelli del mondiale, il campione olandese ha deciso di puntare alla Coppa del Mondo e oggi , all’ultima gara, è quasi certa la vittoria del trofeo. Il ciclista dell’Alpecin ha fatto, finora, 11/11 in stagione, con l’ultima ieri a Maasmechelen (Belgio) e sono 22 le vittorie consecutive, con la striscia iniziata il 21/01/2024. Sono già 7 le vittorie ad Hoogerheide per lui e oggi non sembra esserci nessuno in grado di negargli l’ottava.

Nella corsa al podio c’è Thibau Nys a guidare un folto gruppetto. Il belga ha già ottenuto 6 vittorie in stagione, ed ha dimostrato di essere l’unico in grado di tenere il passo, in alcune occasioni, di Mathieu Van Der Poel. Il secondo posto nella generale di Coppa del Mondo lo mette primo fra gli “umani”, dietro solamente al fuoriclasse olandese.

Attenzione, anche, a Tibor del Grosso (Paesi Bassi), secondo ieri, che ha mostrato in stagione sprazzi del grande talento visto gli anni precedenti fra gli U23, vincendo 3 gare quest’anno. Nella categoria degli Under ha vinto qui il mondiale del 2024, bissando il successo in Coppa del Mondo l’anno scorso, oggi va a caccia di una complicata tripletta, per quella che sarebbe la prima vittoria in Coppa del Mondo fra gli elitè.

Joris Nieuwenhuis e Lars Van Der Haar (Paesi Bassi), Toon Aerts, Niels Vandeputte e Michael Vanthourenhout (Belgio) e Felipe Orts (Spagna) sono altri candidati per un pazzamento importante.

Sono 7 gli azzurri iscritti alla corsa. Con i suoi trent’anni (ne compirà 31 il prossimo aprile) Gioele Bertolini guida la spedizione del nostro paese. L’atleta di Morbegno, ha ottenuto una vittoria in Italia quest’anno, disputando cinque prove della CDM in stagione, un piazzamento nei 30 è alla sua portata. Il neo campione tricolore Filippo Fontana, ha vinto 4 corse, piazzandosi al tredicesimo posto nella Coppa del Mondo di Zonhoven, oggi cercheràdi migliorare questo risultato. Ad Hoogerheide e’ presente, anche, Filippo Agostinacchio, che alla prima stagione ufficiale fra gli elité si trova in 27esima posizione nella generale di CDM. Federico Ceolin è presente nella formazione tricolore e cerca di migliorare il 14esimo posto nella prova internazionale di Terralba. In Olanda presenti quest’oggi, anche, Nadir Colledani, Lorenzo Dallarosta e Nicola Parenti, che sono qui per fare esperienza, con la possibilità di confrontarsi con i migliori atleti del pianeta.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elitè a Hoogerheide, Paesi Bassi. L’inizio è previsto per le 15.10. Buon divertimento!