LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che affrontano il primo turno dell’Australian Open 2026 contro il tennista taiwanese Ray Ho e il tedesco Hendrik Jebens, con i due azzurri che fanno il loro esordio nel primo Slam dell’anno.

Bolelli e Vavassori sono settime teste di serie nel tabellone con l’obiettivo di difendere per lo meno la finale conquistata nel 2025 e che nella classifica attuale fa perdere ben 1200 punti a testa, facendo scendere gli azzurri rispettivamente alla diciottesima e diciannovesima posizione nel ranking.

Questo è il primo scontro diretto tra queste due coppie, con i rivali degli azzurri che hanno già giocato insieme pur non essendo una coppa consolidata come quella italiana: per questo motivo, Bolelli e Vavassori sono strafavoriti per la vittoria finale del match e per il passaggio del turno dove potrebbero vedersela con il britannico Johnson e il polacco Zielinski, coppia di livello maggiore rispetto agli avversari di questa notte.

Il match di Bolelli e Vavassori contro Ho e Jebens inizierà all’1.00 di notte (orario italiano) con gli azzurri che apriranno il programma sul Campo 5 in cerca dell’accesso del secondo turno degli Australian Open 2026. Segui la partita grazie alla cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!