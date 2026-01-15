LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: esame per l’Italia senza Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile di Ruhpolding (GER) valida per la quinta tappa della stagione Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026.

Senza Tommaso Giacomel l’Italia dovrà provare a confermare quanto di buono ha mostrato nell’ultima gara disputata sulle nevi di Oberhof, quando gli azzurri sono stati in grado di lottare fino all’ultimo metro per salire sul podio, attestandosi poi in quarta posizione. Oggi, la sensazione è che un piazzamento nella top 6 vada più che bene, anche visto il contesto di gara che non permette particolari errori al tiro vista la facilità del poligono.

Vedremo chi avrà la meglio tra Francia e Norvegia, con la Svezia che ha deluto abbastanza nella gara di Oberhof visto che dopo le prime due frazione si trovava davanti a tutte e Ponsiluoma e Samuelsson non sono stati in grado di portare gli svedesi sul gradino più alto del podio. Germania padrona di casa con .

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della staffetta maschile dal tempio di Ruhpolding (GER), che apre anche la quinta tappa maschile di Coppa del Mondo 2025-2026. Si parte alle ore 14:30, vi aspettiamo!