LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: esame per l’Italia senza Giacomel

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Ruhpolding, tempio del biathlon in Germania, dove si gareggia per la quinta tappa di Coppa del Mondo 2025-2026, uomini in pista per la prova a squadre!

Dopo il bellissimo secondo posto delle ragazze, oggi i maschi (molto rimaneggiati) provano ad emulare quantomeno la prova di squadra al tiro delle compagne di squadra. Senza Giacomel il podio è impossibile, un po’ per il livello incredibilmente alto del biathlon maschile, un po’ perché agli azzurri mancano basi solide che solo il trentino di Imer ha per competere con le migliori nazionali al mondo. Le percentuali saranno la chiave, in un poligono dove conta sparare bene ma anche farlo velocemente, vista la ‘semplicità’ apparente della struttura di Ruhpolding.

Favorite come sempre Francia (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet e Perrot) e Norvegia (Dale, Laegreid, Uldal e Christiansen). Occhio alla Svezia (Brandt, Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson), che ha buttato via una staffetta che si era messa alla grande in quel di Oberhof, dopo che i primi due frazionisti avevano chiuso in testa e Ponsiluoma e Samuelsson hanno comunque concluso terzi. Anche la Germania (Strelow, Riethmueller, Zobel, Nawrath) padrona di casa vorrà fare bene.

ITALIA con Braunhofer, Hofer, Zeni e Romanin. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della staffetta maschile di biathlon da Ruhpolding (GER), valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 che inizierà alle ore 14:30. Vi aspettiamo!