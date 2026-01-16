LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Dopo la grande staffetta le azzurre vogliono restare sul podio con le punte Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia di un risultato di prestigio. Diverse le atlete che potranno ambire alle prime tre posizioni in un contesto di tracciato che offre possibilità di forzare.

In chiave classifica di Coppa del Mondo la francese Lou Jeanmonnot dovrà contenere i tentativi di rientro della finlandese Suvi Minkkinen e della norvegese Maren Kirkeeide. Una delle ultime chiamate per la sfera di cristallo per la svedese Elvira Oeberg, che dovrà inanellare due ottimi risultati in sprint ed inseguimento per accoricare sulla leader transalpina. Per Wierer e Vittozzi l’opportunità di approfittare della tensione altrui gareggiando in maniera spensierata senza l’ossessione della classifica.

L’altoatesina partirà con il pettorale numero 64, mentre la sappadina avrà il n.52. 5 le azzurre in gara con Hannah Auchentaller, splendida protagonista della frazione d’apertura della staffetta, chiamata ad entrare in pista con il n.5, Michela Carrara avrà il pettorale n.31, mentre Linda Zingerle scatterà dal cancelletto con il 77. Occhi puntati anche sulle francesi Julia Simon e Justin Braisaz-Bouchet, sulla svedese Hanna Oeberg e sulle padrone di casa.

La sprint femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 14.30.