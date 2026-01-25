LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’assalto di Perrot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a partenza in linea maschile di Nove Mesto, evento valido per la Coppa del Mondo 2025/2026. Dopo il leggero passo falso della short individual Tommaso Giacomel è chiamato a respingere l’assalto del francese Eric Perrot, distante ora di soli 23 punti in classifica generale dall’azzurro. Occhi puntati anche su un ispiratissimo Lukas Hofer, che ha strabiliato nell’individuale centrando il podio grazie al 20 su 20 al poligono.

Diverse le defezioni con tre biathleti che occupano la top ten nella classifica di Coppa del Mondo assenti. Si tratta dei norvegesi Christiansen, Dale e Laegreid, che hanno preferito ricaricare le batterie in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo motivo i favoritissimi sono i francesi con Perrot sugli scudi seguito dal veterano Quentin Fillon Maillet, Emilian Jacquelin e la novità Oscar Lombardot. Voglioso di riscatto dopo l’opaca individuale lo svedese Sebastian Samuelsson.

Mine vaganti come di consueto l’americano Campbell Wright, lo svedese Martin Ponsiluoma ed il norvegese Isak Frey, ormai una realtà del circuito maggiore. Proveranno ad approfittare dell’assenza dei big della propria squadra i norvegesi Aspenes e Nevland. Tra i padroni di casa le speranze sono affidate a Vlatselav Hornig e Michael Krcmar. Sarà dunque una gara tutta da seguire con Tommaso Giacomel e Lukas Hofer in piena corsa per un risultato di prestigio.

La mass start di Nove Mesto, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!