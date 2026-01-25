LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: ultima gara in Coppa del Mondo per Dorothea Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della mass start femminile di Nove Mesto na Morave, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Giornata importante per il biathlon globale ed italiano: quest’oggi in Cechia si chiuderà la leggenda in Coppa del Mondo di Dorothea Wierer, che si ritirerà dopo i Giochi Olimpici,

L’italiana cerca un acuto per salutare nel migliore dei modi la Coppa del Mondo. La fuoriclasse azzurra già ha conquistato un successo in questa tappa, trionfando nella staffetta mista così come Lisa Vittozzi. Wierer ha dimostrato di essere in buone condizioni e proverà a riscattarsi dopo la deludente short individual di venerdì.

Anche Vittozzi parte per provare a salire sul podio. L’azzurra ha chiuso al nono posto la gara di due giorni fa, destando buone sensazioni. La sappadina insegue la seconda vittoria stagionale dopo la sprint di Hochfilzen alla prima partecipazione in una mass start della stagione.

Tante le rivali agguerrite. In primis la francese Lou Jeammonot, che dovrà battere la folta rivalità interna composta da Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened, Oceane Michelon e Julia Simon. Il grande spauracchio delle transalpine è la finlandese Suvi Minkkinen che proverà a tornare alla vittoria, la quale manca dalla sprint di Ostersund.

La mass start femminile di Nove Mesto na Morava scatterà alle 18.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!