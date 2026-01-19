LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia Bellucci e il norvegese Casper Ruud, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026, prima competizione Slam dell’anno dove, come sempre, sono presenti moltissimi italiani tra cui proprio l’azzurro in questione.

Il tennista di Busto Arsizio solo una volta ha giocato il primo turno dello Slam australiano, nel 2023, quando poi perse da Benjamin Bonzi. Adesso Bellucci è cresciuto, ma l’avversario che si troverà di fronte è comunque di altissimo livello visto che parliamo di un plurifinalista Slam ed ex numero 2 al mondo, che adesso non ha più lo smalto di un tempo ma che resta sicuramente un ottimo giocatore.

Il favorito è sicuramente il norvegese, che cerca di pareggiare il miglior risultato ottenuto a Melbourne, il quarto turno nel 2021. Negli anni il rapporto con il tennis per Ruud è cambiato drasticamente, visto che non sembra più essere una priorità: sembra infatti essere vicino al forfait per essere vicino alla moglie per la nascita del suo primo figlio, sicuramente uno dei momenti più importanti della sua vita.

Il match tra Bellucci e Ruud sarà il secondo match sul Margaret Court Arena a partire dalle 9.00 (orario italiano), visto che ad aprire la sessione notturna ci sarà il match di singolare femminile tra la croata Donna Vekic e la russa Mirra Andreeva. A seguire ci sarà l’azzurro: segui il suo match in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!