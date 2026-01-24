LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Lyles e Bromell sui 300! Ihemeje al via nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2026, meeting internazionale in programma a Boston (USA), primo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour 2026. Un avvio di stagione tutt’altro che in sordina, impreziosito da un cast di campioni olimpici e mondiali che garantisce subito spettacolo e contenuti tecnici di altissimo livello. Per molti atleti, il meeting statunitense rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali Indoor di Torun, in programma tra due mesi. Per altri, invece, Boston segna il vero e proprio debutto stagionale, l’inizio di un cammino stagionale.

Uno dei momenti più attesi del programma è senza dubbio il 300 metri maschile, che riunisce quattro atleti capaci di vincere titoli globali in specialità diverse. Riflettori puntati su Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri e dominatore mondiale dei 200, al debutto stagionale dopo il successo sui 60 metri proprio a Boston nel 2025. Lyles vanta un primato personale indoor sui 300 di 31”87, che per anni ha rappresentato la migliore prestazione mondiale. A sfidarlo ci saranno il campione mondiale indoor dei 400 Jereem Richards, detentore del record del meeting, il campione mondiale indoor dei 60 Trayvon Bromell e il plurimedagliato mondiale nelle staffette Vernon Norwood. Con il primato mondiale fissato a 31”56. Grande qualità anche in un’altras gara spuria, i 600 metri maschili, che mette insieme tre interpreti di primissimo piano sugli 800. Il campione mondiale 2019 Donavan Brazier, tornato su livelli eccellenti dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni, cerca un nuovo successo a Boston, dove ha già firmato record del meeting. Con lui il campione mondiale indoor 2024 Bryce Hoppel e l’irlandese Cian McPhillips, quarto ai Mondiali outdoor 2025 con il record nazionale. Il riferimento cronometrico è l’1’12”84, miglior prestazione mondiale stagionale, ma il cronometro potrebbe ancora tremare.

Il settore ostacoli promette duelli di altissimo profilo. Nei 60 metri ostacoli femminili si affrontano due atlete pluricampionesse del mondo: la giamaicana Danielle Williams, due volte iridata outdoor, e la bahamense Devynne Charlton, doppia campionessa mondiale indoor e primatista mondiale della specialità. Williams arriva a Boston con il miglior tempo stagionale grazie al 7”94 corso a Clemson. Al maschile, il campione del mondo Cordell Tinch sfida l’argento olimpico Daniel Roberts e il vicecampione mondiale 2022 Trey Cunningham. Tra le prove veloci, il 60 metri maschile vede in pista il vincitore della Diamond League 2024 Ackeem Blake, mentre al femminile guida il campo la campionessa mondiale dei 200 Dina Asher-Smith. Spettacolo assicurato anche nei due giri di pista: nei 400 metri maschili cresce l’attesa per Quincy Wilson, campione olimpico in staffetta, appena 18enne, già capace di firmare il primato mondiale under 18 indoor proprio a Boston un anno fa.

Al femminile, i 400 metri vedono protagonista la campionessa mondiale di eptathlon Anna Hall, che raddoppia la fatica presentandosi anche nel salto in lungo, gara che riunisce un parterre di assoluto livello con Jasmine Moore, Claire Bryant e Monae’ Nichols. Come da tradizione, Boston non delude nemmeno sul fronte del mezzofondo e del fondo. Il 2000 metri maschile schiera il campione mondiale dei 1500 Jake Wightman, il primatista mondiale indoor dei 3000 Grant Fisher e il bronzo mondiale indoor dei 1500 Hobbs Kessler. Il 1500 femminile oppone la vicecampionessa mondiale Dorcus Ewoi alla primatista statunitense del miglio Sinclaire Johnson, mentre il 3000 metri femminile è uno dei piatti forti della serata con Jessica Hull ed Elle St Pierre, campionessa mondiale indoor in carica. Nel 3000 maschile, occhi puntati sul giovane talento Cameron Myers contro l’irlandese Andrew Coscoran, vincitore a Boston nel 2025. Per l’Italia è attesa la presenza di Emmanuel Ihemeje, impegnato nel salto triplo, in una gara di alto livello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2026, meeting internazionale in programma a Boston (USA), primo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour 2026, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 18.15. Buon divertimento!