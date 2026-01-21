LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026.

L’Atalanta si trova in quinta posizione nella classifica di Champions League, con 13 punti fatti. La qualificazione ai playoff è ormai garantita, ma l’obiettivo è quello di rimanere tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi di finale. Nell’ultimo scontro europeo la Dea ha affrontato il Chelsea vincendo 2-1 grazie ad una grande prestazione di tutta la squadra. Dall’altra parte l’Athletic Bilbao arriva alla sfida in ventottesima posizione e con solo 5 punti ottenuti. Una sconfitta per gli spagnoli potrebbe, già, essere decisiva per l’eliminazione dal torneo. I ragazzi di Valverde saranno chiamati a ripetere la prestazione fatta nell’ultima sfida di Champions, dove è arrivato un pareggio contro il PSG.

Il club bergamasco si presenta all’incontro dopo aver ottenuto un solo punto contro il Pisa, venerdì, in campionato. A differenza del cammino europeo la squadra di Palladino sta facendo fatica a trovare ritmo in campionato, si trova ora in settima posizione a -5 dal Como sesto. Per l’Athletic Bilbao sembrano ormai finite le speranze per ripetere il campionato dello scorso anno, quando finirono in quarta posizione. Il team basco si trova in decima posizione a soli 24 punti e anche nell’ultima giornata è arrivato un risultato negativo, con la sconfitta per 3-2 inflitta dal Mallorca.

Lo scontro odierno è, anche, tra due delle squadre più influenti, ad oggi, del panorama calcistico mondiale. Da una parte l’Atalanta e il lavoro del presidente Percassi che ha portato una squadra provinciale come l’Atalanta a competere nei massimi tornei europei, seppur la differenza economica da altre squadre italiane ed estere. Dall’altra, invece, la storia dell’Athletic che ancora oggi decide di inserire nella propria rosa esclusivamente giocatori baschi o cresciuti in una società basca. Nel 2010 era stato fatto un sondaggio ai tifosi per decidere se mantenere o meno questa tradizione, e più del 90% aveva risposto di sì a testimonianza del grande attaccamento a questa tradizione. La sfida di oggi è, dunque, tra società ancora estranee al calcio odierno, che non si basano solo sui soldi, ma hanno alla base un progetto solido.

La favorita per il match di oggi è l’Atalanta, che vuole continuare ad esprimere il bel gioco proposto in quasi tutte le partite della fase a gironi. Vincere oggi significherebbe mettere in cassaforte l’accesso diretto agli ottavi, considerando che l’ultima partita del girone prevede per la Dea lo scontro con Union St. Gilloise, squadra non proprio di prima fascia. L’Athletic, invece, farà affidamento sui due fratelli Williams per colpire la difesa di Palladino e rimanere in corsa per i playoff. Problemi in difesa per entrambe le squadre, indisponibili nell’Atalanta Godfrey, Bellanova e Bakker per infortunio, tra i baschi spiccano le assenze di Laporte e Prados, per infortunio, e di Alvarez per squalifica.

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Musah, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Atletich Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Berchiche, Boiro; de Gallareta, Jauregizar; N. Williams, Sancet, Berenguer; I.Williams.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale del match fra Atalanta e Athletic Bilbao, valido per la UEFA Champions League 2025/2026. L’inizio è previsto per le 21.00. Buon divertimento!