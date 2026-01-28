LIVE Alba Blaj-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a inseguire il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Alba Blaj e la Savino del Bene Scandicci, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League volley femminile, con la squadra italiana che si è messa all’inseguimento di Istanbul al primo posto a tre lunghezze di distanza.

Scandicci, nel suo percorso europeo, ha conquistato tre vittorie e una sconfitta: dopo i successi all’andata contro l’Alba Blaj per 3-0 e contro le francesi del Le Cannet per 1-3, è arrivata la sconfitta interna per 1-3 contro le rivali dell’Istanbul, per poi ricominciare il girone di ritorno con la vittoria contro le già citate transalpine per 3-0.

Per quanto riguarda la formazione militante il massimo campionato rumeno di pallavolo femminile, in quattro partite di Champions League sono arrivate altrettante sconfitte: per 3-0 contro Scandicci, per 1-3 contro Istanbul, per 3-1 contro Le Cannet e per 3-0, di nuovo, contro la capolista turca. La favorita per la vittoria finale del match è ovviamente la squadra toscana, che deve sperare nel passo falso del Vafikbank contro Le Cannet, match in scena alle 20.30.

Invece, il match di Scandicci contro l’Alba Blaj inizierà alle 18.00, e verrà disputato al Polivalenta di Cluj. I giudici di gara saranno l’ungherese Agnes Batkai-Katona come primo arbitro, e il bulgaro Dobromir Dobrev come secondo. Segui il match della squadra italiana campionessa del mondo in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!