L’Italia si qualifica in United Cup se…Risultato obbligato con la Francia. E c’è la questione dei set

Si preannuncia una missione estremamente complicata quella che dovrà affrontare l’Italia domani per superare la fase a gironi e avanzare ai quarti di finale della United Cup 2026, competizione a squadre miste che apre di fatto la stagione tennistica di alto livello in Australia. Gli azzurri dovranno rasentare la perfezione nel confronto diretto con la Francia per ottenere il ripescaggio come miglior seconda classificata tra i tre raggruppamenti di Perth.

I risultati odierni hanno complicato ulteriormente la situazione della nostra Nazionale, che si trovava già spalle al muro dopo aver perso al debutto con la Svizzera vedendo svanire il primo posto nel gruppo C. Jasmine Paolini e compagni si giocheranno la seconda posizione del girone in un vero e proprio spareggio con la Francia (già aritmeticamente eliminata), ma per volare al turno successivo non basterà una semplice vittoria.

Ad oggi l’Argentina è in pole position per il ripescaggio come miglior seconda a Perth, avendo terminato la Pool A (dopo il successo sulla Spagna ed il ko con gli Stati Uniti) con un bilancio di 4 match vinti su 6 ed un notevole 8/14 per quanto riguarda i set complessivi portati a casa. Per superare la formazione sudamericana, l’Italia ha di fatto una sola combinazione favorevole.

L’obiettivo degli azzurri sarà quello di vincere 3-0 il tie di domani, concedendo però al massimo un set alla Francia. Per fare un esempio pratico, alla Nazionale italiana non basterebbe vincere due partite 2-1 ed una 2-0 per ottenere il ripescaggio, infatti sarà necessario agguantare almeno due successi in due set (ed il terzo match vinto con qualsiasi punteggio) per approdare alla fase a eliminazione diretta della United Cup 2026.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI IN UNITED CUP SE…

Batte la Francia 3-0 perdendo al massimo un set nell’arco delle tre partite.