L’Italia può sognare nelle prove multiple? Matteo Sorci sale in cattedra: record U20 nell’eptathlon dopo l’oro agli EYOF

Matteo Sorci ha aperto la stagione nel miglior modo possibile, firmando il nuovo record italiano under 20 di eptathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una bella prestazione da 5.573 punti in quel di Miramas (Francia) in occasione del suo debutto nella categoria juniores e ha superato il primato stabilito da Alberto Nonino nel 2023 (5.495 punti a Padova).

Il non ancora 18enne umbro, tesserato per l’Atletica Perugia Team e lo scorso anno capace di conquistare la medaglia d’oro nel decathlon agli EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea andato in scena a Skopje), si è fatto apprezzare nelle sette specialità: personale sui 60 metri (7.08), buon balzo da 7.17 metri nel salto in lungo, miglioramento nel getto del peso (13.47), prova solida nel salto in alto (1.95 metri).

A seguire un buon 8.08 sui 60 ostacoli, il primato in sala nel salto con l’asta (4.20 metri) e il personale sui 1.000 metri (2:49.000). Si tratta del terzo record italiano per Matteo Sorci, che detiene il primato under 18 nel decathlon (7.605) e nel pentathlon indoor (3.929).