L’Italia domina a Benidorm. Trionfo di Pezzo Rosola e podio per Grigolini nella Juniores maschile di Coppa del Mondo

La lunga ed intensa domenica degli appassionati di ciclocross inizia all’insegna dell’azzurro. Nella gara della categoria Juniores maschile di Coppa del Mondo disputata a Benidorm trionfa Patrik Pezzo Rosola, mentre il connazionale Filippo Grigolini sale sul podio e difende il primato in classifica generale.

Il duo azzurro, dopo il primo giro, si inserisce nel gruppo di testa e, con il trascorrere dei minuti, diventa protagonista. Nel finale Pezzo Rosola piazza l’allungo decisivo e arriva al traguardo con il tempo di 41’17” precedendo di nove secondi il belga Giel Lejeune e di dodici il compagno di squadra.

Filippo Grigolini non riesce a reagire all’azione di Pezzo Rosola, ma non perde lucidità, continua con il suo passo e nel finale è bravo a regolare allo sprint lo spagnolo Benjamin Suarez Noval. Completa la Top 5 l’olandese Delano Heeren che taglia il traguardo con il tempo di 41’43”, staccato di ventisei secondi dal leader.

A completare la straordinaria mattinata vissuta dalla rappresentativa tricolore arrivano la Top 10 di Francesco Dell’Olio, nono con 42’37” e la tredicesima posizione conquistata da Tommaso Cingolani,42’55” il suo tempo finale. Pietro Deon taglia il traguardo al diciassettesimo posto con 43’11”. Chiude la sua prova in trentottesima posizione Giovanni Bosio.