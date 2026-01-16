Lisa Vittozzi torna ed è subito sul podio nella sprint di Ruhpolding! Dorothea Wierer paga un errore

Lisa Vittozzi trova lo zero al poligono, condizione imprescindibile quest’oggi per rientrare nelle prime sette posizioni e sale sul gradino più basso del podio nella 7.5 km sprint femminile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Il successo odierno va alla svedese Hanna Oeberg, che precede la francese Lou Jeanmonnot, la quale chiude alla piazza d’onore e rafforza sia il pettorale giallo di leader della generale che quello rosso di battistrada nel format di gara, e l’azzurra, terza. In casa Italia, inoltre, arrivano in zona punti Dorothea Wierer, 17ma, Hannah Auchentaller, 33ma, e Michela Carrara, 39ma, ma si qualifica per l’inseguimento anche Linda Zingerle, 55ma.

La vittoria va alla svedese Hanna Oeberg, che chiude con il crono di 19’10″7, andando a precedere la transalpina Lou Jeanmonnot, seconda a 7″5, e Lisa Vittozzi, la quale chiude terza con un ritardo di 11″7. Resta ai piedi del podio la minore delle sorelle Oeberg, Elvira, quarta a 14″6, appena davanti alla tedesca Franziska Preuss, quinta a 16″5. Più staccate la finlandese Suvi Minkkinen, sesta a 28″5, e la norvegese Marthe Krakstad Johansen, settima a 36″3. Tra le atlete che commettono errori al poligono la migliore è la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, ottava con due bersagli mancati, a 36″6, mentre è nona la norvegese Maren Kirkeeide, la quale commette un errore in piedi, a 40″0. Completa la top ten l’altra francese Camille Bened, decima a 42″8, senza errori al tiro.

In casa Italia buona prova di Dorothea Wierer, la quale dopo aver flirtato a lungo con le posizioni di vertice, per oltre metà gara, commette un errore al tiro nella seconda serie e si ferma in 17ma posizione a 52″2, mentre vanno a punti anche Hannah Auchentaller, che manca un bersaglio nel poligono a terra e finisce 33ma a 1’23″1, e Michela Carrara, la quale nonostante tre errori chiude 39ma a 1’35″8. Resta fuori dalla top 40, ma prenderà parte alla pursuit di domenica, infine, Linda Zingerle, 55ma con due bersagli mancati, a 2’00″4.

Nella classifica generale la transalpina Lou Jeanmonnot rafforza il pettorale giallo volando a quota 628, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda a quota 548, a -80. Scivola a -107 la norvegese Maren Kirkeeide, terza con 521. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, assenti nella scorsa tappa di Oberhof, restano rispettivamente settima con 387 e nona a quota 369. Nella graduatoria di specialità il podio è identico, con Jeanmonnot prima con 311, Minkkinen seconda con 255 e Kirkeeide terza con 239. Vittozzi guadagna tre posizioni ed è settima a quota 173, scavalcando anche Wierer, ora ottava con 168.