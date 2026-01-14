Lisa Vittozzi: “Non mi aspettavo che la Norvegia ci battesse. Motivate verso le Olimpiadi”

Lisa Vittozzi è stata grande protagonista sulle nevi di Ruhpolding, dove l’Italia ha conquistato uno splendido secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la tappa della Coppa del Mondo di biathlon in terra tedesca. La sappadina si è cimentata in ultima frazione, venendo battuta soltanto dalla norvegese Kirkeeide nella volata che ha assegnato la vittoria della prova a squadre, a poco più di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurra ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non mi aspettavo che la Norvegia ci battesse, pensavo rimontasse la Francia anziché la Norvegia, invece è arrivata Kirkeeide, però non ho fatto caso se era nella mia linea o nell’altra, credo che mi avrebbe battuto lo stesso. Sono contenta della mia gara, ho fatto ciò che mi aspettavo. Sono contenta del tiro, in pista ho dato del mio meglio e il livello della gara era alto, usciamo da questa staffetta ancor più motivate in vista delle Olimpiadi”.

La nostra portacolori era al rientro in gara dopo aver saltato la tappa di Oberhof per effettuare un carico di preparazione in vista dei Giochi e tornerà in scena venerdì 16 gennaio (ore 14.30) per una sprint, i cui distacchi verranno adottati in vista dell’inseguimento di domenica.