Lisa Vittozzi: “Gara positiva, c’è margine. Mi sono promessa di non esitare più al poligono”

Lisa Vittozzi ha ottenuto un significativo terzo posto nella sprint di Ruhpolding, valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Si tratta del secondo podio individuale della stagione nel circuito maggiore per la sappadina, che si è resa protagonista di una prestazione praticamente perfetta al poligono (nessun errore e miglior shooting time) e molto solida anche sugli sci (nono tempo assoluto) venendo preceduta alla fine solamente dalla svedese Hanna Oeberg e dalla francese Lou Jeanmonnot.

“Con la gara perfetta e senza errori spero sempre di vincere, tuttavia il livello è molto alto e si deve anche accettare che qualcuna riesca a batterti ed andare più forte di te. Penso di aver fatto una bella gara, sia al poligono che sugli sci. Anche in Francia avevo disputato un’ottima sprint, ma ero finita quarta. Sono sempre lì, quindi va bene. La condizione può ancora migliorare ma sono contenta che sia già ad un buon punto“, ha dichiarato l’azzurra in mixed zone.

Vittozzi ha realizzato il miglior shooting time nella serie a terra, coprendo i cinque bersagli in meno di 20 secondi: “Non ho esitato al tiro, mi sono presa un attimo di tempo prima del poligono in piedi solo perché scivolavo un po’ con gli sci sul tappeto ma quando ho iniziato la serie sono andata con il mio ritmo e comunque è stata una serie molto positiva“.

Lisa, vincitrice della Sfera di Cristallo nel 2024, avrà una posizione di partenza ottimale al via dell’inseguimento in programma domenica sulla pista tedesca: “Non gestirò niente. Mi piace andare dritta verso l’obiettivo, mi sono promessa di non pensare troppo e fare solo quello che mi viene naturale, quindi vado tutto o niente. Non ho paura di sbagliare”.