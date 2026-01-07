L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena: risultati e classifica

Oggi si sono disputate cinque partite valide per la 19ma giornata della Serie A, con la sfida a distanza tra l’Inter e il Napoli. I neroazzurri hanno vinto per 2-0 sul campo del Parma, mentre i Campioni d’Italia hanno pareggiato per 2-2 contro il Verona allo Stadio Maradona. L’Inter ha così allungato in testa alla classifica: 42 punti contro i 38 del Napoli, in attesa della risposta del Milan, che domani sera incrocerà il Genoa a San Siro.

A trascinare gli uomini di Chivu sono state le reti di Dimarco al 42′ e di Thuram in pieno recupero, mentre la formazione allenata da Conte si è trovato sotto per 2-0 dopo le reti di Frese al 16′ e Orban al 27′, riuscendo a rimontare nella ripresa con le stoccate di McTominay al 54′ e Di Lorenzo all’82mo minuto. L’Atalanta ha regolato il Bologna a domicilio per 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic.

Pareggio per 2-2 tra Lazio e Fiorentina (botta e risposta tra Gudmundsson e Pedro nel recupero, dopo che i viola erano passati in vantaggio al 52′ con Cataldi ed erano stati acciuffati da Gosens al 56′), mentre l’Udinese ha prevalso in casa del Torino per 2-1 con le reti di Zaniolo al 50′ ed Ekkelenkampa all’82mo minuto.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Bologna-Atalanta 0-2

Napoli-Verona 2-2

Lazio-Fiorentina 2-2

Parma-Inter 0-2

Torino-Udinese 1-2

CLASSIFICA SERIE A

Inter 42 punti (18 partite giocate), Milan 38 (17), Napoli 38 (18), Juventus 36 (19), Roma 36 (19), Como 33 (18), Atalanta 28 (19), Bologna 26 (18), Lazio 25 (19), Udinese 25 (19), Sassuolo 23 (19), Torino 23 (19), Cremonese 21 (18), Cagliari 18 (18), Parma 18 (18), Lecce 17 (18), Genoa 15 (18), Verona 13 (18), Fiorentina 13 (19), Pisa 12 (19).