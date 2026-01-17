Lindsey Vonn sempre sul podio: “Non ricordavo la pista, ma quello che era successo. Felice del risultato”

Non può che essere soddisfatta Lindsey Vonn. L’atleta statunitense ha centrato l’ennesimo piazzamento sul podio in Coppa del Mondo, accomodandosi al terzo posto in occasione della discesa libera femminile di Tarvisio. Prestazione solida per la nordamericana, particolarmente pericolosa nella sezione finale del tracciato.

Nello specifico la nativa di St. Paul ha rimediato un gap di 25 centesimi sulla grande trionfatrice di giornata, la nostra Nicol Delago, la quale ha poi preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, staccata di invece di venti centesimi. Intercettata in zona mista dai microfoni della RAI, Vonn ha commentato quanto fatto:

“Non ricordavo la pista perché sono passati 15 anni dall’ultima volta – ha detto Vonn – ma ricordavo molto bene l’atmosfera, questa festa che ho ritrovato esattamente alla stessa maniera con la gente che cantava delle canzoni a me dedicate“.

La sciatrice ha poi chiosato: “Sono contentissima di essere di nuovo sul podio, tra l’altro in condizioni difficili: non ho vinto ma insomma credo sia ugualmente una giornata straordinaria“.