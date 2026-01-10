Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono

Lindsey Vonn prosegue nella sua straordinaria stagione e si lancia sempre di più verso il mese di febbraio, quando andrà a caccia dell’oro olimpico a Milano Cortina 2026. L’americana ha dominato la discesa sprint di Zauchensee, su un tracciato ridotto notevolmente per la fitta nevicata che si è abbattuta sulla località austriaca. Vonn si è imposta con il tempo di 1’06”24, conquistando la vittoria numero 84 della sua carriera, la seconda stagionale in discesa dopo quella a St. Moritz sempre in discesa.

Vonn ha fatto notevolmente la differenza nella seconda parte del tracciato e soprattutto nell’ultimo tratto. Al secondo posto ha concluso la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, staccata di 37 centesimi dalla vetta, perdendo quasi mezzo secondo rispetto a Vonn negli ultimi due intermedi. La festa americana è completata dal terzo posto di Jacqueline Wiles, staccata di 48 centesimi dalla connazionale e al suo quarto podio della carriera, tutti in discesa.

Purtroppo prosegue la maledizione di Laura Pirovano, che deve rimandare ancora una volta il primo podio in Coppa del Mondo. La bresciana ha concluso al quarto posto a 63 centesimi dalla testa della classifica e rimpiange sicuramente l’abbassamento della partenza, che le ha tolto un tratto di pista a lei molto congeniale.

Quinto posto per la svizzera Janine Schmitt (+0.65), che si è inserita con il pettorale 24 davanti alla tedesca Emma Aicher (+0.68), all’americana Breezy Johnson (+0.70) e alla francese Romane Miradoli (+0.73). Nicol Delago (+0.74) eguaglia il suo miglior risultato stagionale e conclude in nona posizione, avvicinandosi sempre di più alla convocazione olimpica. Completa la Top-10 una buonissima Elena Curtoni (+0.75), che può prendere grande fiducia in vista del superG di domani.

Sofia Goggia probabilmente dice addio ai sogni di classifica generale, terminando in diciassettesima posizione. Una discesa sicuramente non adatta alle caratteristiche della bergamasca, che ha fatto grandissima fatica e ha concluso al dodicesimo posto a 97 centesimi dalla vetta della classifica. Più indietro le altre azzurre Nadia Delago (+0.99) e Roberta Melesi (+1.54).

Con questa vittoria Vonn consolida il proprio pettorale di leader della classifica di specialità con 340 punti davanti alla tedesca Emma Aicher (211), a Laura Pirovano, che è terza a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter (167) davanti a Sofia Goggia (156). In quella generale comanda Mikaela Shiffin con 823 punti davanti alla svizzera Camille Rast (703) e alla neozelandese Alice Robinson (492).