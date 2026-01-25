Learner Tien: “Arrivare ai quarti in uno Slam era uno dei miei obiettivi. Con Zverev sarà una grande sfida”

Un anno dopo aver stupito il mondo del tennis, approdando al quarto turno degli Australian Open da teenager provenendo dalle qualificazioni, Learner Tien fa ancora meglio superando gli ottavi e accedendo ai quarti di finale sui campi in cemento di Melbourne. Si tratta del miglior risultato in carriera a livello Slam per il ventenne statunitense, salito virtualmente al 24° posto del ranking ATP dopo aver battuto in tre set il russo Daniil Medvedev con una prestazione sfavillante.

“È stupendo ed è fantastico esserci riuscito qui. Era uno dei miei grandi obiettivi e sono felice di averlo raggiunto. Ogni anno qui ricevo un grande sostegno da parte del pubblico, e non so spiegarmi il perché, sono sincero. So però che è stupendo tornare a giocare qui di fronte a questo pubblico e per me significa davvero moltissimo“, le parole di Tien dopo il 6-4 6-0 6-3 rifilato a Medvedev.

Il giovane talento americano classe 2005, capace di collezionare una sequenza positiva di undici game consecutivi a cavallo tra il primo ed il secondo set, sfiderà al prossimo turno il n.3 al mondo Alexander Zverev: “Sarà una partita molto complicata. La prima volta che ci siamo affrontati sono riuscito a vincere ma al secondo appuntamento mi ha battuto nettamente e qui lui sta giocando davvero alla grande: è il finalista uscente e sarà una grande sfida che non vedo l’ora di giocare“.