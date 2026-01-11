L’automobile in palio al One Point Slam… e che Jannik Sinner non può vincere! Modello all’ultimo grido

Il Million Dollar One Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena ci sarà spazio per la prima edizione di un evento che potrebbe fare storia e che potrebbe avere un interessante futuro, anche su altri palcoscenici. Alla manifestazione parteciperanno 48 tennisti, tra cui anche alcuni amatori: si disputeranno incontri di un solo punto (chi lo mette a segno vince, per decidere chi servirà si utilizzerà la morra cinese) e chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo porterà a casa un milione di dollari australiani.

Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam. Il fuoriclasse altoatesino si cimenterà alla Rod Laver Arena insieme ad altri big come lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), la nostra Jasmine Paolini (numero 7), la polacca Iga Swiatek, la statunitense Coco Gauff (rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking WTA), il padrone di casa Nick Kyrgios. In certi tornei vengono messe in palio delle automobili per gentile concessione degli sponsor di turno e l’occasione di portare a casa le chiavi è stata sfruttata più volte dal fuoriclasse altoatesino, grande appassionato delle macchine.

Un’automobile sarà protagonista anche al Million Dollar One Point Slam: sarà esposta in bella mostra, si tratta di una KIA EV3 GT-Line color Verde Matcha. Un ultimo modello, ma non si tratta di una super car, ma una bella vettura il cui valore di mercato si aggira sopra i 40.000 euro. Jannik Sinner non può vincerla! Il motivo è presto detto: si tratta del riconoscimento per il dilettante che arriverà più lontano nel tabellone, dunque un’automobile solo per amatori e non per professionisti.