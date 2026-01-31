Laura Pirovano, lacrime amare: “Mi sentivo lenta e ho rischiato”

Dopo essere stata in testa alla gara fino all’ultimo intermedio, Laura Pirovano ha saltato una porta nell’ultimo settore del superG femminile di Crans Montana, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra non ha voluto rischiare per cercare di rientrare nel tracciato ed ha sciupato un probabile successo. Le sue parole ai microfoni di Rai 2 HD sono inevitabilmente amare.

L’azzurra è sull’orlo delle lacrime: “Mi dispiace per oggi, ho appena finito di piangere, probabilmente a breve ricomincio, quindi se è così scusatemi. Dopo il primo momento di arrabbiatura mi dispiace proprio a livello di squadra, perché vedo Sofia Goggia seconda, Roberta Melesi a tanto così dal podio, io a tanto così dal traguardo“.

L’analisi dell’errore che le è costato una possibile vittoria: “Guardando anche le discese delle altre mi sembrava da dover attaccare, perché mi sembrava non ci fosse niente di particolarmente difficile. Alla fine del piano la sensazione che avevo era quella di non essere stata abbastanza veloce, di non aver spinto abbastanza, e quindi in quelle porte qui sotto vedevo le altre un po’ frenare, ed ho provato a fare quel qualcosa in più perché mi sembrava di non averlo fatto, sbagliando, e ho preso il dosso che penso, ora riguarderò il video, mi abbia fatto andare lunga, e non me la sono sentita di rischiare per stare dentro“.