Laura Pirovano: “Frustrante arrivare in fondo e sapere di non poter fare di più”

Laura Pirovano si classifica sesta nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia: l’azzurra, nonostante il buon piazzamento, non appare soddisfatta ai microfoni di Rai 2 HD, preferendo guardare alle prossime gare, le ultime prima delle Olimpiadi.

L’analisi dell’azzurra: “Sono abbastanza contenta, perché viste le condizioni generali sapevo che avrei fatto fatica e quindi per ora sono ancora sesta, quindi sono abbastanza contenta. È un po’ frustrante quando si arriva in fondo e sai, dentro di te, che non riusciresti a fare niente di più, ma comunque il risultato non viene“.

L’italiana guarda alle prossime gare: “Crans Montana mi piace molto, quindi non vedo l’ora di essere là e comunque spero di portare a casa un buon risultato. Adesso aspetto la fine della gara perché ci sono ancora tante atlete che possono fare bene, tra cui le italiane, quindi vediamo“.