L’ARTIGLIO DEL VECCHIO LEONE! Lukas Hofer sul podio nella short individual di Nove Mesto, Giacomel sciupa all’ultimo poligono

Lukas Hofer conquista il gradino più basso del podio nella 15 km short individual maschile che apre la tappa di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurro trova il 20/20 al tiro e chiude terzo. Vince il transalpino Eric Perrot, che approfitta di uno sciagurato ultimo poligono di Tommaso Giacomel, alla fine decimo, per riaprire la corsa alla Sfera di Cristallo.

Il format di gara premia la precisione al tiro: 20/20 per i primi tre classificati. Doppietta transalpina con Eric Perrot primo in 36’30″6, davanti al connazionale Emilien Jacquelin, secondo a 41″8, mentre completa il podio l’azzurro Lukas Hofer, che chiude la gara in terza posizione a 54″1. Quarta piazza per un altro transalpino, Oscar Lombardot, che commette un errore al poligono e resta ai piedi del podio a 1’46″2, mentre lo zero al tiro vale il quinto posto per il norvegese Martin Nevland, che accusa 1’57″9.

Si sale oltre i 2′ di ritardo con il sesto posto del francese Emilien Claude, con 2 errori, a 2’04″0, mentre è settimo il tedesco Roman Rees, con un bersaglio mancato, a 2’16″5. Ottava piazza per il norvegese Sverre Dahlen Aspenes, con 18/20 al poligono, a 2’30″7, che brucia il lettone Renars Birkental, nono con due bersagli mancati, a 2’31″9.

Decima posizione, con 4 errori complessivi, 3 dei quali commessi nell’ultima serie, per Tommaso Giacomel, a lungo in lotta per il podio, che chiude la top ten a 2’33″0. Va a punti Patrick Braunhofer, che si classifica 34°, con 3 bersagli mancati, a 4’19″0, mentre non ce la fa Elia Zeni, 83° con 5 errori totali, a 7’44″4.

In classifica generale Tommaso Giacomel resta in testa con 767 punti, ma Eric Perrot si fa minaccioso e torna a -23, puntellando la seconda posizione, a quota 744. Nella graduatoria di specialità è proprio il transalpino a prendere il pettorale rosso, issandosi in testa con 121 punti, mentre Giacomel è quinto con 72, davanti ad Hofer, sesto con 68.