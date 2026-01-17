Larissa Iapichino apre la stagione con il botto! Volo vicinissimo ai 7 metri, mondiale stagionale

Larissa Iapichino ha aperto la stagione con una balzo decisamente rimarchevole, a dimostrazione di una condizione di forma già brillante e della qualità del lavoro svolto durante la preparazione. La toscana ha giganteggiato sulla pedana di Ancona in occasione del Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale dedicato al compianto giornalista marchigiano di FIDAL e tappa Challenger del World Indoor Tour (il circuito internazionale itinerante).

La misura sarebbe stata ragguardevole in qualsiasi momento dell’anno, a maggiore ragione al 17 gennaio: 6.93 metri, siglati al primo tentativo. Successivamente la 23enne si è espressa in 6.74, ha passato il terzo tentativo ed è poi atterrata a 6.57 metri, chiudendo poi in anticipo la gara senza cimentarsi nelle ultime due prove a scopo precauzionale. Gara vinta senza particolari problemi davanti alla polacca Magdalena Bokun (6.30) e ad Arianna Battistella (6.28), si tratta del suo miglior debutto di sempre (6.86 lo scorso inverno a Padova).

La Campionessa d’Europa indoor si è rimessa prontamente in gioco dopo aver vinto la Diamond League e avere steccato ai Mondiali all’aperto, firmando la miglior prestazione mondiale dell’anno (ma si sta gareggiando soltanto da un paio di settimane) e fermandosi ad appena quattro centimetri dal suo personale in sala (6.97 metri il 5 marzo 2023, quando conquistò l’argento agli Europei di Istanbul). Quella odierna è la sesta misura di sempre in carriera, il suo personale assoluto è il 7.06 timbrato la scorsa estate a Palermo.

Il cammino verso i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo, è incominciato nel miglior modo possibile. L’inverno di Larissa Iapichino proseguirà con alcuni appuntamenti nel World Indoor Tour, in modo da farsi trovare pronta per l’assalto alle medaglie iridate e lanciarsi poi verso la stagione all’aperto, che proporrà gli Europei di Birmingham come uno degli appuntamenti clou.