Lando Norris: “Hamilton può riprendersi, mi piacerebbe correre un po’ di più con lui”

La stagione appena conclusa ha visto laurearsi campione del mondo Lando Norris, che ha coronato il sogno di una vita dopo sette stagioni in F1. Tra poche settimane si tornerà a fare sul serio ed il 2026, con nuovi piloti in pista e soprattutto un nuovo regolamento, promette spettacolo. Se la McLaren punterà ad una nuova affermazione, Ferrari invece dovrà necessariamente reagire dopo un Mondiale più che difficile.

Le prestazioni nella stagione conclusa della scuderia di Maranello non sono sicuramente passate inosservate e su tutti ne ha pagato soprattutto Lewis Hamilton che ha disputato forse il più brutto Mondiale della sua carriera. Della situazione del britannico ne ha parlato proprio Lando Norris, desideroso di vedere il suo connazionale nuovamente competitivo.

Come riporta automoto.it, il fresco campione del mondo ha dichiarato: “Abbiamo già avuto un bel po’ di battaglie. Mi piacerebbe correre un po’ di più con Lewis. Ovviamente la Ferrari quest’anno ha faticato molto più di quanto tutti si aspettassero. Lewis ha dimostrato di essere probabilmente il migliore di tutti i tempi. Tutti sanno che se c’è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è il signor Hamilton, e mi piacerebbe molto gareggiare contro di lui più spesso”.

Il pilota McLaren ha poi esteso le sue considerazioni sugli altri piloti: “È sempre un privilegio poter gareggiare contro qualcuno che è il migliore al mondo. Ci sono parecchi ragazzi come loro: Fernando (Alonso, ndr), Lewis, Max (Verstappen, ndr). Molti di noi vogliono seguire le orme di questi campioni. George (Russell, ndr) e Oscar (Piastri ndr) sono due di questi, e ce ne sono tanti altri in griglia”.