La stagione del grande ciclismo è iniziata! Prima gara e arriva subito una sorpresa dall’Australia

La stagione ciclistica su strada si è ufficialmente aperta con la disputa dei Campionati Nazionali Australiani: dall’altra parte del mondo è incominciata l’estate e l’annata agonistica è entrata immediatamente nel vivo sul circuito di Perth, dove Patrick Eddy ha saputo imporsi dopo 176 chilometri di fatica. Il 23enne, che al termine del 2025 non era stato confermato dal Team Picnic PostNL e che da pochi giorni si è unito al Team Brennan (una Continental), ha ottenuto il suo primo successo tra i professionisti.

Patrick Eddy ha battuto allo sprint un big come Luke Plapp (Team Jayco AlUla), secondo come dodici mesi fa dopo i titoli del 2022 e del 2024. Sul terzo gradino del podio è salito Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team), attardato di nove secondi, davanti a Leighton Cook e Matthew Dinham. Luke Durbridge (Jayco AlUla) sembrava lanciato verso la difesa del titolo dopo essere fuoriuscito dalla fuga a circa 40 chilometri dalla conclusione, ma è stato ripreso nel finale e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria.

Tra le donne, invece, ha fatto festa la 20enne Mackenzie Coupland (Jayco AlUla), che ha preceduto la compagna di squadra Ruby Roseman-Gannon di 32” e Neve Bradbury (CANYON//SRAM zondacrypto) di 36 secondi. Ora attesa per i primi grandi eventi internazionali, sempre in Australia: il Tour Down Under (corsa di livello World Tour) incomincerà sabato 17 gennaio per le donne e martedì 20 gennaio per gli uomini.