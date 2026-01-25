La precisione di Meillard paga nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Fuori Vinatzer

Loic Meillard sfrutta al meglio il pettorale numero uno e incanta nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. L’elvetico è stato strepitoso per tre quarti di gara, dolcissimo sui vari dossi, ma lasciando qualcosa nel finale agli avversari. La lotta per la vittoria è dunque ancora aperta, come quella per il podio. Purtroppo non sarà della partita Alex Vinatzer, che vive un’altra giornata negativa, uscendo nelle ultime porte. Cambia poi tutto in classifica generale, visto che l’attuale leader, il norvegese Atle Lie McGrath, è clamorosamente uscito, continuando nella maledizione di questa stagione del pettorale rosso, che continua a cambiare gara dopo gara.

Dunque Meillard in vetta alla classifica e che precede un sempre più competitivo Eduard Hallberg. Il finlandese è secondo al traguardo 35 centesimi dall’elvetico, recuperando soprattutto nella seconda parte del tracciato. Terza posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen, che accusa 47 centesimi di ritardo dalla vetta.

In piena scia per la vittoria c’è anche l’austriaco Manuel Feller (+0.48), il belga Armand Marchant (+0.49) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.52). In settima posizione c’è il francese Clement Noel (+0.79) che ha preceduto il norvegese Timon Haugan (+0.88) ed il connazionale Paco Rassat (+0.95). Questi tre sicuramente andranno a caccia delle rimonta nella seconda manche. Completa la Top-10 il tedesco Linus Strasser (+1.06).

Una prima manche deludente per i colori azzurri. Alex Vinatzer è uscito proprio nelle ultime porte, ma la prova dell’altoatesino era abbastanza sottotono e comunque lontana dalle prime dieci posizioni. Tommaso Sala (+1.87) ha perso molto nella prima parte del tracciato, chiudendo a quasi due secondi da Meillard, ma comunque con la possibilità di provare ad entrare tra i primi quindici nella seconda manche. Non si sono qualificati gli altri azzurri: Tommaso Saccardi (35°, +2.55), Matteo Canins (36°, +2.56) e Tobias Kastlunger (42°, +3.28).