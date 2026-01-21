La metamorfosi di Bublik: “Sono maturato e ora vedo il tennis come un lavoro”

Sembra abbastanza chiaro che negli ultimi mesi Alexander Bublik abbia vissuto un cambiamento radicale. Dalla metà dell’anno scorso, il kazako ha smesso di essere solo genio e sregolatezza ed è passato a essere menzionato per i suoi grandi risultati, i suoi titoli e il suo recente ingresso tra i primi dieci del mondo.

Nel secondo turno dell’Australian Open 2026 la testa di serie numero 10 ha superato l’ungherese Marton Fucsovics 7-5, 6-4, 7-5 e ha prolungato così la sue serie di imbattibilità ad inizio 2026. Nella conferenza stampa successiva al match Bublik ha parlato di questo cambiamento di mentalità e di maturità, soffermandosi sul tennis come lavoro.

Sul nuovo modo di giocare: “Mi piace sicuramente vincere più che nelle stagioni precedenti. Questo modo di giocare è iniziato più o meno a Madrid, Roma e Torino l’anno scorso, e ho continuato su quella strada. Quando le cose funzionano, non c’è motivo di cambiare. Per me ora, si tratta di mantenere costanza, ritmo e continuare a fare ciò che funziona. Finché funziona, continuerò così. Se a un certo punto qualcosa dovesse essere aggiustato, spero di rendermene conto in tempo e di non perdere il ritmo come è successo all’inizio del 2025“.

La maturazione personale e il nuovo modo di vedere il tennis: “Con il passare degli anni sono maturato. Ora vedo il tennis come un lavoro. Sono venuto qui per vincere le partite e fare tutto ciò che è in mio potere, sempre nel rispetto delle regole e con rispetto, per raggiungere la vittoria. Cerco di lottare, di rispondere ancora una palla, di lottare fino alla fine. Ho adottato questa mentalità l’anno scorso e voglio mantenerla. Non mi serve a niente venire qui, perdere un terzo set, urlare o rompere le racchette. Non ne ho bisogno. Preferisco lottare fino alla fine e vedere cosa succede“.

Sulle condizioni di gioco in continuo cambiamento: “Mi sentivo molto bene. Le condizioni erano difficili. Come avete visto, ha iniziato a piovere e c’è stata una specie di tempesta. Non me l’aspettavo. Durante il riscaldamento, il tempo era del tutto normale, ma quando siamo scesi in campo, il vento si è alzato. Da parte nostra, per piazzare bene i nostri colpi, abbiamo dovuto apportare molti aggiustamenti in quelle condizioni. Sono molto contento di come sono rimasto mentalmente forte e di come ho continuato a lottare, anche quando ero sotto di un break nel terzo set“.

Gli obiettivi nella vita sembrano chiari: “Essere una brava persona per la mia famiglia. Rimanere con i piedi per terra, lavorare sodo e giocare a tennis. Penso che sia il minimo che dovrei offrire come essere umano. Cerco di essere un buon padre, un buon marito, un buon amico. Al di fuori del tennis, questa è la cosa più importante per me“.

La riflessione sulla condotta delle passate stagioni: “No, perché credo che nessuno impari veramente dagli errori degli altri, ma dai propri. Non puoi costringere qualcuno a cambiare, perché puoi distruggerlo come persona. Sono nel tour da molti anni, otto stagioni consecutive tra i primi 50, e prima ancora ero già tra i primi 100. Ho ascoltato molti consigli, ma all’epoca non mi convincevano. Prima facevo cose diverse, come mangiare male o trascurare le mie abitudini, e ora non lo faccio più perché è una mia scelta. Lo stesso vale per la mia mentalità. È una decisione personale. Se ripenso alla mia mentalità attuale, potrebbe sembrare che abbia sprecato tempo, ma ero felice e conoscevo le conseguenze. Ciononostante, ero ancora un giocatore competitivo, vincevo titoli e raggiungevo le finali“.

Le aspettative tennistiche nei prossimi anni: “Non cambierei nulla. Non so come sarà la mia mentalità tra cinque anni. Forse avrò ancora più fame, o forse preferirò stare a casa con la mia famiglia. Per me, è tutto un processo naturale. Imparare dai propri errori è la chiave per non crollare e non vivere la vita che gli altri pensano che dovresti vivere. Ho visto molti giocatori della mia età ritirarsi e diventare allenatori. Se è una decisione che li rende felici, la rispetto profondamente”.