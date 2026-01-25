La marcia entra in una nuova era: cambiano le distanze, Agrusti e Fiorini vincono i Campionati Italiani di…maratona

Dal 1° gennaio 2026 la marcia è entrata in una nuova dimensione, visto che sono entrate in vigore le nuove distanze: si gareggia sui 21,097 km e sui 42,195 km, quest’ultima sarà l’unica specialità in programma per il tacco e punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nella giornata odierna, ad Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari), sono andati in scena i primi Campionati Italiani di maratona di marcia (nei fatti occorrerà chiamare in questo modo la 42 km, generando un po’ di confusione iniziale tra gli appassionati).

In una mattinata condizionata dal forte vento e dalla pioggia battente, Andrea Agrusti e Sofia Fiorini hanno conquistato il tricolore. Il sardo delle Fiamme Gialle, allenato da Lorenzo Dessi (marito e coach di Antonella Palmisano) ha preso l’iniziativa nel finale e si è imposto con il crono di 3h19:46 influenzato dal meteo avverso (a ottobre aveva debuttato nella specialità in 3h03:55 a Zittau). Alle sue spalle si sono piazzati Stefano Chiesa (3h20:02) e Aldo Andrei (3h20:48).

Sofia Fiorini ha condotto in solitaria la gara e ha tagliato il traguardo in 3h27:19, conquistando così il suo primo titolo italiano assoluto. La 21enne toscana, allenata da Alessandro Gandellini, ha staccato Federica Curiazzi (seconda in 3h41:43) dopo una decina di chilometri, mentre Lidia Barcella ha completato il podio (3h47:27).

Si sono disputate anche le mezze maratone: Andrea Cosi ha avuto la meglio al maschile (1h28:51) davanti al talento giovanile Giuseppe Disabato (1h33:35) e a Francesco Benvenuto (1h38:12), mentre tra le donne ha trionfato Michelle Cantò (1h42:05) precedendo Giulia Gabriele (1h43:27) ed Elisa Marini (1h44:50).