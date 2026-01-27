La due giorni di Schladming si apre con il gigante. Odermatt favorito, Vinatzer ha un’occasione

Ultimo appuntamento per i gigantisti prima delle Olimpiadi e a fare da palcoscenico sarà la Planai di Schladming, per una gara in notturna sempre affascinante e spettacolare. Dunque per il quarto anno consecutivo Schladming ospita una gara di gigante, tornata in calendario nel 2023 dopo una lunga assenza, visto che la precedente volta era stata nel 2012, mentre ancora prima bisogna risalire addirittura al 1988.

Il grande favorito non può che essere Marco Odermatt, che ha appena riconquistato la vetta della classifica di specialità grazie al successo di Adelboden, sfruttando anche dall’uscita dell’austriaco Stefan Brennsteiner. Proprio Schladming evoca ricordi dolcissimi per il campione svizzero, che nel 2024 fu protagonista di una delle imprese più iconiche della sua carriera, vincendo dopo un’epica rimonta dall’undicesimo posto della prima manche.

In Austria, però, i padroni di casa avranno una motivazione extra, spinti sicuramente dal calore del sempre numerosissimo pubblico presente lungo la pista e al traguardo a Schladming. Brennsteiner è chiamato al riscatto dopo la delusione di Adelboden, ma attenzione anche a Marco Schwarz, che in questa stagione ha già vinto in Alta Badia.

Tra i principali candidati alla vittoria ci sono anche il norvegese Henrik Kristoffersen, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e lo svizzero Loïc Meillard, che vinse nel 2023. Tutti e tre saranno impegnati poi anche in slalom domani, così come gli altri due norvegesi Atle Lie McGrath e Timon Haugan, che sono outsider di lusso capaci nella gara odierna.

In casa Italia, riflettori puntati su Alex Vinatzer, a caccia di riscatto dopo una serie di gare deludenti. L’altoatesino parte con il pettorale 9 e sicuramente offre una grande occasione di poter già ottenere un bel risultato già nella prima manche. Luca De Aliprandini, invece, arriva a Schladming con la mente più libera dopo essere stato convocato per le Olimpiadi e proprio questo traguardo raggiunto lo può aiutare a cancellare una stagione finora molto complicata.