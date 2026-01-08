Salto con gli sci
La Coppa del Mondo di salto con gli maschile senza tregua, si gareggia subito a Zakopane!
La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci è prossima a vivere una tappa singolare. Nell’imminente weekend si gareggerà a Zakopane, in Polonia, località di culto per la disciplina. Sia perché il luogo vanta una tradizione secolare, sia perché il pubblico è sempre numerosissimo.
Il trampolino, denominato Wielka Krokiew, è peraltro scenografico. La struttura è letteralmente incastonata nella roccia e, nonostante gli ammodernamenti a cui è stata soggetta, non ha mai cambiato il proprio profilo. Va sottolineato come, da queste parti, il vento sia sempre un fattore. Cambi di direzione, vuoti d’aria e altri scherzi talvolta non premiano il più talentuoso, bensì chi è capace di adattarsi al meglio alle condizioni.
Il fine settimana prevede una gara individuale e una Super Team. Il comitato organizzatore polacco avrebbe voluto il classico format a quartetti, ma esso ha ormai subito un declassamento, venendo escluso dal programma olimpico in favore della competizione a coppie. Si è quindi fatto di necessità virtù, cambiando il programma.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°11
Luogo: Zakopane (Polonia)
Impianto: Wielka Krokiew (HS140)
Competizioni ospitate: 49
Prima gara: 5 febbraio 1929 (Mondiali)
Prima gara: 26 gennaio 1980 (Coppa del Mondo)
Ultima gara: 19 gennaio 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)
2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)
2018 {Gen} – SEMENIC Anze (SLO)
2019 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)
2020 {Gen} – STOCH Kamil (POL)
2021 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)
2021 {Feb} – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2021 {Feb} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2022 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)
2023 {Gen} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2024 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)
2025 {Gen} – TSCHOFENIG Daniel (AUT)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
6 (5-0-1) – STOCH Kamil [POL]
6 (3-2-1) – KRAFT Stefan [AUT]
5 (1-2-2) – AMMANN Simon [SUI]
4 (0-2-2) – LANISEK Anze [SLO]
3 (2-0-1) – LINDVIK Marius [NOR]
3 (0-3-0) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]
1 (1-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
1 (1-0-0) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]
1 (0-1-0) – STEKALA Andrzej [POL]
1 (0-1-0) – GEIGER Karl [GER]
1 (0-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]
1 (0-0-1) – SATO Yukiya [JPN]
1 (0-0-1) – HÖRL Jan [AUT]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
36 (13-12-11) – AUSTRIA
34 (11-9-14) – NORVEGIA
26 (8-8-10) – GERMANIA [All-Inclusive]
21 (11-6-4) – POLONIA
17 (4-7-6) – FINLANDIA
12 (4-4-4) – SLOVENIA
5 (1-2-2) – SVIZZERA
4 (1-2-1) – GIAPPONE
1 (0-1-0) – URSS
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 4 su 6
Ingressi in zona punti: 2
Miglior risultato: 16° il 21 gennaio 2024
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 2 su 2
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 28° il 21 gennaio 2024
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 0 su 1
TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO
2016 – NORVEGIA
2017 – GERMANIA
2018 – POLONIA
2019 – GERMANIA
2020 – GERMANIA
2021 – AUSTRIA
2022 – SLOVENIA
2023 – AUSTRIA
2024 – AUSTRIA
2025 – AUSTRIA