La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile al crocevia di Otepää

Tappa dall’elevato peso specifico per la Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica. Il fine settimana che va dal 9 all’11 gennaio sarà difatti pienamente impiegato con ben tre competizioni, tutte individuali, in altrettanti format differenti. Un piccolo “evento” che si terrà a Otepää.

A conti fatti, la località estone coinciderà con un uno dei momenti cruciali dell’inverno. Solo questo round e il Triple di Seefeld prevedono tre gare. Quelle di Otepää non saranno però concatenate, come accadrà tra qualche settimana in Austria. Il trittico del Paese baltico prevede una mass start, una gundersen e una compact indipendenti l’una dalle altre.

Per inciso, tanto di cappello all’Estonia, perché in termini organizzativi è una delle poche nazioni a spendersi davvero per la combinata nordica. Si fatica a trovare località disposte a investire nella disciplina, ma la stazione sciistica situata nel cuore della Repubblica baltica è una gradevole eccezione.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

OTEPÄÄ FEMMINILE

Località: Otepää (Estonia)

Dimensioni trampolino: HS97 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: dicembre 2021

Ultima apparizione: febbraio 2025

Gare ospitate: 9

ATLETE GIA’ SALITE SUL PODIO

7 (3-4-0) – HAGEN Ida Marie (NOR)

6 (4-0-2) – WESTVOLD HANSEN Gyda (NOR)

4 (0-3-1) – KASAI Haruka (JPN)

3 (1-1-1) – ARMBRUSTER Nathalie (GER)

2 (1-0-1) – KASAI Yuna (JPN)

2 (0-1-1) – LEINAN LUND Mari (NOR)

1 (0-0-1) – NOWAK Jenny (GER)

1 (0-0-1) – HIRNER Lisa (AUT)

1 (0-0-1) – LEINAN LUND Marte (NOR)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

16 (7-5-4) – NORVEGIA (4 atlete)

6 (1-3-2) – GIAPPONE (2 atlete)

4 (1-1-2) – GERMANIA (2 atlete)

1 (0-0-1) – AUSTRIA (1 atleta)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 6

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 8° posto nella mass start del 2021

DEJORI Daniela

Presenze: 6

Miglior risultato: 13° posto per due volte

PINZANI Greta

Presenze: 1

Miglior risultato: 21° posto nella gundersen del 2023