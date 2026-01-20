La AIOCC si riunisce a Milano: la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista, visita al Vigorelli

La Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC) si è riunita a Milano nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio per il primo Consiglio Direttivo successivo alle recenti elezioni. Il momento, promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta dal Presidente Roberto Pella, è risultato particolarmente rilevante nel calendario istituzionale del ciclismo internazionale.

L’incontro ha ribadito la volontà della LCP di dialogare e collaborare con le massime rappresentanze internazionali del ciclismo, con l’intento di rendere sempre più solido il proprio ruolo all’interno del movimento ciclistico mondiale. Nel corso della prima giornata si è visitato il Velodromo Vigorelli, recentemente restaurato e restituito alla città dal Comune di Milano attraverso l’intervento di Milano Sport. Alcuni membri dell’AIOCC hanno anche pedalato sulla storica pista del capoluogo lombardo, utilizzando le biciclette messe a disposizione per l’occasione.

Il Presidente Roberto Pella si è complimentato con Javier Guillén per il risultato elettorale e con tutti i nuovi eletti, in particolare con Giusy Virelli di RCS e Renzo Oldani della SC Binda, affiliati alla Lega. All’evento erano presenti anche presenti anche Mauro Vegni (direttore del Giro d’Italia e membro del Consiglio Direttivo della Lega del Ciclismo Professionistico) e Stefano Allocchio (direttore di corsa del Giro d’Italia e delle corse RCS). Alla visita hanno preso parte:

Giusy Virelli , Direttrice del Giro d’Italia Women

Renzo Oldani , Direttore delle Tre Valli Varesine

Eddy Buchette , Direttore dello Skoda Tour du Luxembourg

Luc Gheysens , Gent-Wevelgem

Ruben Peris , Direttore della Volta a Catalunya

Franck Perque , ASO, Direttore del Tour de France Femmes

Sonia Martinez , Direttrice della Vuelta a Burgos Féminas

Yannick Talabardon , Responsabile sportivo presso ASO

, Responsabile sportivo presso ASO Wim Van Herreweghe, Flanders Classics

L’incontro ha permesso di confrontarsi e condividere temi legati all’evoluzione del ciclismo professionistico, ma anche alla valorizzazione delle infrastrutture storiche e al ruolo degli organismi di rappresentanza, confermando la proattività della LCP e la volontà di collaborare con le principali istituzioni del ciclismo mondiale. Sono stati conferiti riconoscimenti a Roberto Pella e a Javier Guillén, a testimonianza dell’impegno condiviso nello sviluppo del ciclismo professionistico, nella cooperazione tra organizzatori e nel rafforzamento delle relazioni internazionali.