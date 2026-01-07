Kooyong Classic 2026: quando inizia e tutti i partecipanti. Nutrita pattuglia di italiani

Previsto dal 13 al 15 gennaio, il Kooyong Classic è un appuntamento ormai storico all’interno del circuito di esibizioni pre-Australian Open. Si possono vedere diversi protagonisti del primo Slam dell’anno nella sede in cui questo si è tenuto, da quando si gioca a Melbourne (1972), fino al 1987, cioè prima di andare all’ex Flinders Park che oggi è Melbourne Park.

Quest’anno l’attrazione è stata irresistibile per tre degli italiani che saranno protagonisti dalle parti della Rod Laver Arena. Al Kooyong, infatti, vedremo Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che poi è l’unico ad avere memoria del Kooyong avendo giocato due partite nel 2020, due mesi prima che il mondo di tennis (e di qualsiasi cosa) non ne vedesse più almeno per qualche mese.

Per tutti l’obiettivo è uno: arrivare bene all’appuntamento principale. Musetti per il momento ha il mirino puntato su Hong Kong, Cobolli è in uscita dalla United Cup e, invece, per Berrettini si tratta del primo reale appuntamento in avvicinamento alla stagione che si è appena aperta. Il tutto sui campi che hanno visto protagonisti praticamente tutti i big dell’ultima era, o quasi: Sampras, Agassi, Chang, Roddick, Federer, Hewitt e, più recentemente, Jannik Sinner (2024).

Oltre ai tre italiani, avremo un parterre di giocatori decisamente ricco, e del resto la tradizione del Kooyong non poteva essere da meno. Con Musetti, Cobolli e Berrettini ci saranno il kazako Alexander Bublik, i cinesi Yunchaokete Bu, il canadese Denis Shapovalov, gli americani Frances Tiafoe e Learner Tien, il polacco Hubert Hurkacz, il croato Marin Cilic, il russo Karen Khachanov e l’unico dei giocatori di casa, Nick Kyrgios, con tutte le chiacchiere che si porta dietro.

C’è anche una controparte femminile, a quattro giocatrici, di cui tre in attività e una che, pur essendosi ritirata otto anni fa, continua a essere ricordata. Le attive: la croata Donna Vekic, la filippina Alexandra Eala e l’australiana Priscilla Hon. L’ex di lusso: Daniela Hantuchova, slovacca che fu numero 5 del mondo nel 2003, giocò la semifinale agli Australian Open 2008 e altri quattro quarti Slam, vinse due volte Indian Wells tra i suoi 7 titoli in singolare e fu numero 5 in doppio, specialità nella quale vinse 9 tornei. Per lei anche 4 Slam, uno per ciascuno, in misto, con altrettanti partner diversi. In singolare 33 vittorie su top 10.